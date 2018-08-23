Глава комитета соцзащиты Саратова подозревается во взятке на 1 млн

Саратов, , 14:54 — REGNUM В отношении председателя комитета социальной защиты населения города Саратова министерства социального развития Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В настоящее время подозреваемый задержан, он дал признательные показания, сообщили ИА REGNUM в следственному управлении СКР по Саратовской области.

Следствие полагает, что глава комитета летом 2018 года получил от директора одной из компаний, работающих в сфере доставки детского питания, взятки на общую сумму в 1,06 млн рублей. Чиновник за это не должен был препятствовать в исполнении договоров о поставке детского питания, заключенных между компанией и комитетом соцзащиты.

Мужчина был задержан при передаче последней части взятки в размере 260 тыс. рублей, деньги были изъяты.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении главы комитета.