На юге Киргизии сгорела мечеть. Погибли женщина и ребенок

с. Гулбар, Киргизия, , 14:41 — REGNUM В мечети, расположенной в селе Гулбар в Ошской области Киргизии, сегодня, 23 августа, произошел пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в противопожарную часть около 7:15 (4:15 мск). Пожар удалось потушить в течение двух часов.

В сгоревшем здании обнаружены тела двух людей — 36-летней женщины и 10-летнего мальчика. Тела погибших идентифицировали и передали родственникам.

ИА REGNUM напоминает, что ранее, 22 августа 2018 года в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов города Токмак в Киргизии погибли дети трех и пяти лет. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения детей с огнем.

Отметим, что по информации МЧС Киргизии в 2017 году на территории республики зафиксировано около 4000 пожаров, большинство из них произошло в жилых домах. В 25% случаев причиной возгорания стали неисправные электроприборы и электропроводка. В результате пожаров в этот период погибло около 50 человек.