Париж, , 14:40 — REGNUM Лидер французской правой партии «Национальное объединение» (бывш. «Национальный фронт») Марин Ле Пен прокомментировала нападение исламиста в пригороде Парижа Траппе. Ле Пен призвала к отвоеванию территорий, занятых исламистами, на своей странице в Twitter 23 августа.

«Трапп — символ этих городов и кварталов, где Французская Республика уступила место коммунитаризму и исламизму. Мы должны ради этих жертв, ради всех жертв, отвоевать эти территории. Одну за другой, без малейшей слабости», — написала Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа мужчина ранил троих человек в пригороде Парижа. Двое из них — сестра и мать нападавшего — скончались. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение.

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