Пользователей портала госуслуг предупредили о сбое

Москва, , 14:22 — REGNUM В работе Единого портала государственных и муниципальных услуг наблюдается сбой. Об этом сообщают 23 августа администраторы сайта.

«Сервисы портала и госуслуги могут быть недоступны», — говорится в сообщении на главной странице портала.

Администрация портала принесла пользователям извинения за неудобства. Проблема будет решена в ближайшее время, заверили на сайте.

Справочно-информационный интернет-портал государственных услуг РФ начал работать в конце 2009 года. В 2017 году число зарегистрированных на портале граждан достигло 65 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе наблюдались сбои в работе ряда крупных интернет-сервисов. Так, 20 августа о проблемах сообщали пользователи сервиса знакомств Tinder, а 15 августа с перебоями работал «Сбербанк Онлайн».

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