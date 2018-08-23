Пострадавший штат Индии нуждается в более 100 млрд индийских рупий

Нью-Дели, , 14:14 — REGNUM Правительство штата Керала, Индия, нуждается в более чем 100 млрд индийских рупий для ремонта инфраструктуры и зданий, пострадавших от наводнения, сообщает Sindonews.

Правительство штата Керала попросило премьер-министра Индии Нарендра Моди повысить кредитный лимит с 3% до 4,5% на валовой внутренний продукт.

«Мы не просто хотим восстановить Кералу после наводнения, но и построить новую Кералу», — говорится в заявлении правительства штата Керала. Наводнение в Индии стало самым сильным за последние 100 лет.

По меньшей мере 400 человек погибли и около 1,3 млн остаются во временных лагерях. Также были повреждены десятки тысяч домов.

Объединенные Арабские Эмираты планируют оказать помощь в размере 7 млрд индийских рупий.

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