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В центре Курска уронили танк с водителем внутри

Происшествия

Легендарный Т-34 возглавлял парад военной техники, приуроченный к 75-летию победы в Курской битве

Курск, 23 августа 2018, 14:08 — REGNUM  В Курске после военного парада опрокинулся танк Т-34 с водителем внутри. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба Западного военного округа.

Инцидент произошел во время погрузки. Танк въезжал на платформу своим ходом, однако опрокинулся и рухнул на асфальт.

Механик-водитель боевой машины не пострадал, уточнили в ведомстве. На место прибыло ремонтное подразделение, танк подняли на трал и доставили в пункт дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, легендарный советский танк Т-34 возглавлял парад военной техники, приуроченный к 75-летию победы в Курской битве. После парада горожане фотографировались на фоне военных машин, а дети могли залезть на них.

Упавший танк никого не травмировал. В соцсетях происшествие окрестили «конфузом дня».

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