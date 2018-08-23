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На улице Курска после парада перевернулся танк Т-34

Происшествия

Происшествие уже окрестили «конфузом дня»

Курск, 23 августа 2018, 13:53 — REGNUM  В Курске после парада, посвященного 75-летию победы в Курской битве, при погрузке военной техники перевернулся танк Т-34. Видеозаписи происшествия, сделанные горожанами, уже разлетелись по соцсетям.

Как сообщил портал 46tv, после парада военная техника, колонну которой возглавлял легендарный советский танк Т-34, стояла на проспекте Победы. Там зрители некоторое время делали снимки с военными машинами, а на некоторые из них даже разрешили залезть детям.

После этого технику начали грузить на платформы, чтобы увезти. Танк неровно заехал на платформу и упал на бок на проезжую часть. Пострадавших нет. ЧП было устранено за несколько минут.

В Курске 23 августа проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в Курской битве. В них принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, первые лица региона, гости из 53 регионов России, а также представители Белоруссии, Молдовы, Украины, Армении и Чехии. Праздничные мероприятия начались с парада с участием военной техники.

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