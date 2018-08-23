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Нападение на КПП в Ливии: есть погибшие

Происшествия

Инцидент произошел к востоку от столицы государства, города Триполи

Триполи, 23 августа 2018, 13:51 — REGNUM  В результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Ливии погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает 23 августа Al Arabia.

Инцидент произошел к востоку от столицы государства, города Триполи. Нападение было совершено на дороге между городами Злитен и Хомс. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна организация.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда в страну вторглись вооруженные силы НАТО. В результате чего был убит лидер государства Муаммар Каддафи, а страна фактически раскололась на несколько анклавов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии приговорены к смерти 45 человек, воевавшие в 2011 году за Каддафи

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Гражданская война в Ливии
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