Нападение на КПП в Ливии: есть погибшие

Триполи, , 13:51 — REGNUM В результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Ливии погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает 23 августа Al Arabia.

Инцидент произошел к востоку от столицы государства, города Триполи. Нападение было совершено на дороге между городами Злитен и Хомс. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна организация.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда в страну вторглись вооруженные силы НАТО. В результате чего был убит лидер государства Муаммар Каддафи, а страна фактически раскололась на несколько анклавов.

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