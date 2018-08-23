Найденную в тундре на Ямале девочку везут в больницу

Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 13:39 — REGNUM Найденная в Гыданской тундре 15-летняя девочка серьёзно истощена. Спасатели везут её в Тазовскую больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Ямалспасе».

Напомним, девочку, которая отправилась из одного стойбища в другое, потеряли две недели назад. Обнаружила её сегодня, 23 августа, в Гыданской тундре бригада спасателей.

О том, что ребёнок жив, сообщили сперва кратко, по спутниковой связи. Журналисты ждали подробностей от спасателей, которые только что вернулись из отдалённой территории ЯНАО.

Напомним, ребёнок пропал 8 августа, но поиски из-за отсутствия связи в стойбище её родителей начались 11 августа. На данный момент следствие выясняет, почему у коренных жителей тундры отсутствует спутниковая и иная связь с населенными пунктами.

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