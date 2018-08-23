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Одна из двух линий СПГ «Сахалин-2» остановлена

Происшествия

Часть оборудования вышла из строя

Южно-Сахалинск, 23 августа 2018, 13:29 — REGNUM  Неполадки привели к остановке одной из двух технологических линий завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2». Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы Sakhalin Energy Лариса Ямомото.

Сбой произошел 18 августа, часть оборудования вышла из строя. Специалисты занимаются диагностикой и ремонтом линии.

Ожидается, что производство возобновят в ближайшие дни. В компании отмечают, что инцидент, скорее всего, незначительно скажется на отгрузке.

Компания Sakhalin Energy является оператором проекта «Сахалин-2». Контрольный пакет акций компании принадлежит «Газпрому», еще 27,5% за вычетом одной акции владеет Shell, 12,5% и 10% акций соответственно принадлежат японским компаниям Mitsui и Mitsubishi.

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Газодобыча и транспортировка газа
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