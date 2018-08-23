Погоня со стрельбой: выпившего угонщика задержали полицейские Анапы

Анапа, Краснодарский край, , 13:17 — REGNUM В Анапе правоохранители задержали пытавшегося скрыться пьяного угонщика. Об этом сообщила 23 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для того, чтобы остановить автомобиль, совершающий на дороге опасные маневры, стражам порядка пришлось применить табельное оружие.

«Пробив выстрелом колесо автомобиля, полицейские блокировали его в одном из дворов и задержали водителя», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что у угонщика нет прав на управление автомобилем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане стражи порядка задержали восьмилетнего школьника, который за неделю угнал и разбил в городе Уральск три автомобиля. В полиции отметили, что водить автомобиль ребенка научил отец-дальнобойщик с 32-летним стажем.

Читайте также: Восьмилетний мальчик из Казахстана угнал три машины за неделю