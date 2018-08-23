Крупное ДТП в индийском штате Химачал-Прадеш: 11 жертв

Шимла, Индия, , 13:19 — REGNUM В штате Химачал-Прадеш (Индия) 11 человек погибло в результате падения машины в ущелье на горном перевале Рохтанг, среди жертв — трое детей и пять женщин. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Хиндустан Таймс».

Суперинтендант полиции ближайшего города Куллу Шалини Агнихотри сообщил о том, что внедорожник вечером 22 августа направлялся из города Манали, однако не доехал до конечной цели пути. Он также заявил, что о происшествии сообщили лишь утром 23 августа, так как ночью из-за плохой видимости никто не заметил упавшую в ущелье машину, и что спасательная команда была отправлена на место происшествия сразу же после сообщения о нем.

Основной версией произошедшего на данный момент полиция считает то, что водитель не справился с управлением из-за плохих погодных условий, густого тумана и вечернего времени суток.