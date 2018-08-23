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Напавший на подростка ростовчанин стал фигурантом уголовного дела

Происшествия

Мужчину поймали очевидцы на одном из рынков

Ростов-на-Дону, 23 августа 2018, 12:42 — REGNUM  В Ростове-на-Дону в помещении «Северного рынка» мужчина напал на подростка. Спасти 14-летнюю девочку от рук педофила удалось очевидцам, которые задержали злоумышленника до прибытия полиции. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета РФ 23 августа, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

Со слов очевидцев, подозреваемый на глазах продавцов и покупателей неожиданно напал на школьницу, совершив в отношении неё развратные действия. Следователи опрашивают свидетелей, изучают видеокадры, восстанавливая детали произошедшего.

Также в ходе расследования уголовного дела задержанного проверят на вменяемость. В ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

ИА REGNUM напоминает, в Ростове-на-Дону перед судом предстанет интернет-педофил, совративший 11 девочек. Согласно материалам уголовного дела, преступления 25-летний местный житель совершил в 2016 году. Следователи полагают, что от действий преступника пострадали девочки в возрасте от 9 до 15 лет из Новосибирской, Амурской, Кемеровской, Архангельской, Волгоградской, Псковской областей, Ставропольского края, а также Севастополя и Москвы.

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