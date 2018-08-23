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Под Омском скорая помощь застряла в непролазной грязи

Происшествия

Машину скорой помощи пришлось вытаскивать с помощью внедорожника

Под Омском скорая помощь застряла в непролазной грязи
Иллюстрация: Скриншот Omsk plus, YouTube
Скорая помощь застряла в грязи под Омском

Омск, 23 августа 2018, 12:41 — REGNUM  В одном из райцентров в пригороде Омска машина скорой помощи застряла в грязи. Автомобиль не смог выехать самостоятельно, его пришлось вытаскивать с помощью внедорожника «Нива».

На видео с места событий, появившемся сегодня, 23 августа, в сети интернет, видно, что и внедорожник едва справился с этой задачей.

Источник видео: Omsk plus, YouTube

Эта ситуация возмутила пользователей соцсетей.

«А ведь на кону человеческие жизни!» — прокомментировал один из подписчиков паблика «Инцидент Омск».

«Таких улиц в области не перечесть!» — подчеркнул ещё один пользователь.

Добавим, грязь — не единственная помеха для машин скорой помощи в Омской области. В прошлом году в регионе был зафиксирован как минимум один случай, когда автомобиль скорой застрял в тающем снегу.

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Кроме того, доехать до больного медикам порой мешают припаркованные во дворах автомобили.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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