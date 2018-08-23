В Перми во время взлёта на встречных курсах оказались два самолёта

Пермь, , 12:38 — REGNUM В Пермипричиной задержки самолёта крупнейшей авиакомпании на самом деле стала не неисправность воздушного судна, а угроза столкновения с военным истребителем. Экипажу аэробуса, на борту которого находился 151 пассажир, пришлось применить экстренное торможение, сообщают СМИ.

Напомним, утром 22 августа в аэропорту Большое Савино авиарейс в Москву задержали более чем на три часа. Командир судна объявил о неисправности самолёта и применил технологию прерванного полёта.

По данным издания «Коммерсантъ», «Аэробус» начал разбег, когда на другом конце своей полосы экипаж гражданского судна увидел военный истребитель. МиГ был поднят по тревоге. Эксперты считают, что инцидент мог случиться из-за несогласованности между «гражданской» и «военной» группами руководства полетов.

Бывший сотрудник военной авиабазы отметил, что таких инцидентов в пермском аэропорту ранее не было, а причиной возникшей угрозы могла стать ошибка диспетчера. Именно он следит за взлётами и посадками. Кроме того, есть правило приоритета, согласно которому преимущество в таких ситуациях отдаётся военным самолётам, сообщает портал 59.ru.

В настоящее время проверку по факту авиаинцидента проводят транспортная и военная прокуратуры.

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