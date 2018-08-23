Виноваты кошки: убийство в Чувашии

Чебоксары, , 12:28 — REGNUM В Чувашии завершилось обвинительным приговором дело об убийстве 67-летнего мужчины, которого зарезал в его день рождения его зять. Как сообщил обвиняемый в суде, конфликт начался в ходе застолья из-за кошек, которых прогнал осуждённый. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР и прокуратуре Чувашии.

Убийство произошло 26 мая 2018 года в Порецком районе. Злоумышленник находился в доме своего 67-летнего тестя, который праздновал свой день рождения.

«Зять находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры, возникшей между ними на почве личных неприязненных отношений, злоумышленник ударил тестя ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, после чего был задержан», — сказал старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

В прокуратуре Чувашии уточняют, что мужчина вину в совершении преступления признал:

«В суде он пояснил, что конфликт начался из-за того, что потерпевший начал высказывать ему претензии и оскорбления в связи с тем, что он прогнал с кухонного стола запрыгнувших туда кошек».

Мужчину признали виновным в убийстве. Ему назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

По данным следственного управления СКР, в Чувашии в I полугодии 2018 года зарегистрировано 28 убийств и покушений на убийство (на 36,4% меньше аналогичного прошлогоднего периода), 17 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (снижение на 22,7%). Все преступления данной категории, совершенные за указанный период, раскрыты.

Напомним, что в марте едва не дошёл до убийства конфликт между соседями из-за громкой музыки. Замечание, сделанное соседу в ночное время, едва не стоило жителю Чебоксар жизни. Его обидчик теперь будет отвечать перед судом за покушение на убийство.

Читайте также: Житель Чувашии едва не зарубил соседа из-за громкой музыки