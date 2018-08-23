В здании посольства России в Болгарии искали бомбу

София, , 12:22 — REGNUM Территория посольства России в Софии была осмотрена специалистами-взрывотехниками после анонимного сообщения о заложенном возле здания взрывном устройстве, передаёт «Болгарское национальное радио».

Как сообщается, инцидент произошёл днём в среду, 22 августа. Территория вокруг посольства была обследована полицией, а проверка внутри здания провели сотрудники посольства.

Пресс-атташе диппредставительства Анастасия Кабанова позднее сообщила, что никаких взрывных устройств или иных подозрительных предметов на территории посольства обнаружено не было. Правоохранительные органы Болгарии в настоящее время проводят расследование по факту инцидента.