Жертвами взрыва в офисе оппозиционной партии в Индии стали 2 человека

Нью-Дели, , 12:16 — REGNUM На востоке Индии в результате взрыва в офисе оппозиционной партии погибли два человека, еще пятеро — пострадали. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в четверг, 23 августа, в штате Западная Бенгалия. Известно, что офис, в котором прогремел взрыв, принадлежал партии «Всеиндийский тринамульский конгресс».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины взрыва пока неизвестны.

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