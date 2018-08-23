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Жертвами взрыва в офисе оппозиционной партии в Индии стали 2 человека

Происшествия

ЧП произошло в четверг, 23 августа, в штате Западная Бенгалия

Нью-Дели, 23 августа 2018, 12:16 — REGNUM  На востоке Индии в результате взрыва в офисе оппозиционной партии погибли два человека, еще пятеро — пострадали. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в четверг, 23 августа, в штате Западная Бенгалия. Известно, что офис, в котором прогремел взрыв, принадлежал партии «Всеиндийский тринамульский конгресс».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины взрыва пока неизвестны.

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