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Неизвестные подожгли девять автомобилей в шведском Кристианстаде

Происшествия

Сначала в сообщениях ведомства упоминалось только одно сгоревшее транспортное средство

Неизвестные подожгли девять автомобилей в шведском Кристианстаде
Richard Hopkins
Горящая машина

Кристианстад, Швеция, 23 августа 2018, 12:15 — REGNUM  В ночь с 22 на 23 августа в шведском городе Кристианстаде на юге страны пострадали от поджогов девять автомобилей. Об этом сообщили в местной полиции.

Сначала в сообщениях ведомства упоминалось одно сгоревшее транспортное средство, а спустя примерно час стражи порядка говорили о ещё одном случае поджога — на этот раз полностью выгорели два автомобиля и еще шесть пострадали от пламени.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в городе Гётеборг на юго-западе Швеции были сожжены десятки автомобилей. Всего от действий вандалов пострадало 88 машин. В ту же ночь в городе Тролльхеттане полицейские были атакованы камнями.

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Поджоги автомобилей
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