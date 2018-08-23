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Один человек погиб при нападении мужчины в пригороде Парижа

Происшествия

Нападавший был нейтрализован

Париж, 23 августа 2018, 12:10 — REGNUM  В результате нападения на людей неизвестного мужчины в пригороде Парижа во Франции погиб один человек, еще два пострадали, сообщает BFM TV.

По данным телеканала, инцидент произошел в коммуне Трапп. В результате спецоперации нападавший был нейтрализован. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции двоим подозреваемым в нападении на группу молодых людей в городе Бон были предъявлены обвинения.

Читайте подробнее: Во Франции двум подозреваемым в нападении вынесены обвинения

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Бытовые убийства
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