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В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием Chevrolet Camaro

Происшествия

Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте»

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro после аварии

Ростов-на-Дону, 23 августа 2018, 11:39 — REGNUM  В Ростове-на-Дону произошло тройное ДТП с участием элитного спортивного автомобиля Chevrolet Camaro Bumblebee. Стоимость его составляет около 2 млн рублей. Об аварии сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

"На [проспекте] Шолохова ДТП с тремя авто. Судя по всему, Hyundai Accent врезался в Camaro (Бамблби), и она врезалась в джип Mazda», — сказано в сообщении.

Интернет-пользователь сопроводил запись фотоснимками, на которых зафиксированы последствия ДТП.

ИА REGNUM напоминает, что автомобиль Camaro получил известность после участия в съёмках фильма «Трансформеры». Позже Chevrolet объявил о серийном выпуске модели в честь персонажа, которая скопировала не только его облик, но и имя — Bumblebee.

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Дорожно-транспортные происшествия
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