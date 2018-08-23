В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием Chevrolet Camaro

Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошло тройное ДТП с участием элитного спортивного автомобиля Chevrolet Camaro Bumblebee. Стоимость его составляет около 2 млн рублей. Об аварии сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

"На [проспекте] Шолохова ДТП с тремя авто. Судя по всему, Hyundai Accent врезался в Camaro (Бамблби), и она врезалась в джип Mazda», — сказано в сообщении.

Интернет-пользователь сопроводил запись фотоснимками, на которых зафиксированы последствия ДТП.

ИА REGNUM напоминает, что автомобиль Camaro получил известность после участия в съёмках фильма «Трансформеры». Позже Chevrolet объявил о серийном выпуске модели в честь персонажа, которая скопировала не только его облик, но и имя — Bumblebee.