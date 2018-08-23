Четверг, 23 Августа 2018 года
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В Рязани психически больной мужчина убил ребенка

Происшествия

Обвиняемому грозит принудительное лечение

Рязань, 23 августа 2018, 11:39 — REGNUM  В Рязанский областной суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, который убил ребенка. Как сообщили 23 августа в пресс-службе суда, мужчина может быть отправлен на принудительное лечение в психиатрической больнице.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст.105 УК РФ. По версии следствия, он убил ребенка, который был в беспомощном состоянии. При этом сам мужчина находился в состоянии невменяемости.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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