В Рязани психически больной мужчина убил ребенка

Рязань, , 11:39 — REGNUM В Рязанский областной суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, который убил ребенка. Как сообщили 23 августа в пресс-службе суда, мужчина может быть отправлен на принудительное лечение в психиатрической больнице.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст.105 УК РФ. По версии следствия, он убил ребенка, который был в беспомощном состоянии. При этом сам мужчина находился в состоянии невменяемости.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме.