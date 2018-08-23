Угроза для гелиевого завода: в Оренбуржье пожарные 14 часов тушили пожар

Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбургской области крупный травяной пожар, который начался 22 августа, смогли потушить только ранним утром в 23 августа. Пожарным потребовалось 14 часов, чтобы ликвидировать возгорание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Возгорание сухой травы в районе станции Каргала и Оренбургского газоперерабатывающего и Гелиевого заводов Газпром добыча Оренбург произошло 22 августа около 14:00 местного времени (12:00 мск). Сначала говорили о 15 га площади пожара, впоследствии — о площади в 40 га.

Пожарные заявили, что угрозы ближайшему населённому пункту нет. Однако существовала угроза распространения огня на территорию гелиевого завода, который находился в километре от места пожара.

Локализовать пожар удалось 18:25. Полностью был потушен огонь сначала на станции Каргала — в 19:21. На станции Сырт борьба велась значительно дольше. Пожар потушен лишь в четыре часа утра 23 августа.

К ликвидации пожара привлекались 110 человек и 39 спецмашин. Кроме того, были задействованы беспилотники для мониторинга ситуации.