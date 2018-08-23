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Стали известны причины экстренной посадки Boeing в Ростове-на-Дону

Происшествия

Самолёт не долетел до Симферополя из-за сообщения о «заминировании» аэропорта

Ростов-на-Дону, 23 августа 2018, 10:57 — REGNUM  Стали известны причины задержки авиарейса сообщением «Санкт-Петербург — Симферополь». Самолёт совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту «Платов» из-за сообщения о «заминировании» воздушной гавани в Крыму.

Уточняется, что на борту Boeing-747 авиакомпании «Россия» находились 500 пассажиров. Экипаж сделал несколько кругов над полуостровом и принял решение в целях безопасности посадить авиалайнер в Ростове-на-Дону.

Как показала проверка, сообщение о минировании симферопольского аэропорта оказалось ложным. После открытия терминалов самолёт, летевший из Северной столицы, отправился в пункт назначения. Задержка авиарейса составила четыре часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа в аэропорту «Платов» приземлился авиалайнер с российскими пассажирами, летевшими в Ростов-на-Дону из Туниса. Boeing-737−800 совершил посадку на Дону после экстренного приземления в аэропорту Антальи из-за проблем с двигателем. Авиалайнер был заменён на резервный борт.

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Происшествия в аэропортах
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