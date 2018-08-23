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На пожаре в Волгоградской области погибли три ребенка

Происшествия

Следователи проводят проверку

На пожаре в Волгоградской области погибли три ребенка
Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

Волгоград, 23 августа 2018, 10:38 — REGNUM  В результате пожара в частном доме в Ольховском районе Волгоградской области погибли три ребенка. Возгорание произошло днем 22 августа. Сейчас по факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.

12-летний мальчик и два его брата 11 лет находились дома одни. Около полудня старший брат заметил огонь. Он увидел, что огонь стремительно распространяется по дому, но не смог войти в здание, чтобы спасти братьев. Он же вызвал спасателей и позвал на помощь соседей, но спасти детей не удалось. Их тела были найдены во время тушения пожара.

В следственном управлении отметили, что семья была благополучной и не состояла на учете.

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Пожары в жилых домах
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