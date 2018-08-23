Печальная статистика: в Ростовской области с начала года погибли 108 детей

Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM В Ростовской области погибло 108 детей. Итоги первого полугодия 2018 года были подведены на заседании регионального правительства. По словам министра здравоохранения Татьяны Быковской, 65 трагедий произошло из-за недосмотра взрослых.

«Каждая смерть ребёнка — это трагедия. Мы делим смертность на две категории: на тех, кого из-за состояния здоровья не смогли спасти, и тех, кто погиб по халатности родителей, по недосмотру», — сказала министр.

Также Быковская отметила, что в структуре детской смертности учитываются дети от 0 до 17 лет. Ситуация с младенческой смертностью в регионе менее тревожная.

«Свести на ноль смертность детей от нуля до года вряд ли кому-то в мире удастся. Это непредотвратимые потери. Тем не менее младенческая смертность у нас по итогам полугодия составляет 4,5 случая на тысячу рождений. Впервые этот показатель ниже общероссийского», — цитирует министра портал donnews.ru.

Социальные потери Быковская поделила на несколько категорий. Это смертность в ДТП, несчастные случаи на воде, падения с высоты, отравление угарным газом и суицид. В некоторых случаях в отношении родителей, которые оставили детей без присмотра, возбуждены уголовные дела.

ИА REGNUM напоминает, одна их трагедий произошла в Ростове-на-Дону 16 августа. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Спасти ребёнка не удалось. По имеющимся сведениям, мальчик залез на подоконник, оставшись в комнате без присмотра взрослых, и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребёнка.

Число подобных случаев в областном центре в текущем году выросло втрое. С января по май из окон выпало шесть детей. За этот же период 2017 года было зафиксировано два случая.

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