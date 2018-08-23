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В Подмосковье при столкновении моторной лодки с баржей погиб один человек

Происшествия

Еще один человек был спасен

Коломна, Московская область, 23 августа 2018, 10:08 — REGNUM  В результате столкновения баржи с моторной лодкой в Московской области погиб один человек, сообщает 23 августа РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным издания, инцидент произошел в районе слияния Москва-реки и ОКИ, еще один человек был спасен.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по области, 22 августа в 23:35 мск в дежурную службу поступило сообщение о происшествии на воде в городском округе Коломна. Есть пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в акватории реки Кама в Перми моторная лодка столкнулась с причалом, в результате происшествия один человек погиб, второй смог доплыть до берега.

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Происшествия на воде
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