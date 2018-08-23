В Мексике военные изъяли более 10 тонн синтетических наркотиков

Кульякан, Мексика, , 09:57 — REGNUM В ходе спецоперации в штате Синаола в Мексике подразделения военно-морских сил страны изъяли более 10 тонн синтетических наркотиков, сообщает Jornada.

Отмечается, что спецоперация прошла 22 августа в районе города Кульякан. Военным стало известно, что там будет осуществляться погрузка и транспортировка наркотиков.

Запрещенные вещества хранились в мешках и канистрах, также было изъято порядка 72 кг кокаина. Информации о том, был ли кто-нибудь задержан, нет.

Напомним, 17 августа в мексиканском штате Синалоа морскими пехотинцами Мексики были обнаружены и изъяты около 50 тонн наркотических веществ синтетистеческого происхождения. Это самая крупная партия наркотиков из когда-либо изъятых на территории страны.

Рядом с двумя складами наркотиков была расположена лаборатория по их производству. О задержанных наркоторговцах также ничего не сообщалось.

Читайте также: В Мексике задержан главарь одной из самых опасных группировок