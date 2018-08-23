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Новое землетрясение силой 4,2 балла произошло в провинции Лампунг

Происшествия

Сдвиг тектонических плит произошел в море на расстоянии 131 километра от западного побережья провинции Лампунг, на глубине 93 километра

Новое землетрясение силой 4,2 балла произошло в провинции Лампунг
Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Бандар-Лампунг, Индонезия, 23 августа 2018, 09:56 — REGNUM  Землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло на западном побережье провинции Лампунг, Индонезия, в четверг, 23 августа, в 10:01 по местному времени, сообщает Antaranews.

Сдвиг тектонических плит произошел в море на расстоянии 131 километра от западного побережья провинции Лампунг, на глубине 93 километра.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики полагает, что землетрясение случилось из-за сдвига Индо-Австралийской плиты, которая «проскользнула» под Евразийскую плиту.

Данные о разрушениях и возможных пострадавших еще не поступали.

Жителям Лампунга рекомендуется сохранять спокойствие и продолжать следить за поступающей информацией.

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Землетрясения
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