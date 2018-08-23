В Свердловской области освобождены досрочно ещё 47 осуждённых

Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В Свердловской области 56 отбывавших наказание граждан были освобождены досрочно в связи с законом о пересчёте срока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

По результатам рассмотрения дел в суде, досрочно освободились 17 осуждённых из колоний общего режима и 30 граждан из колоний-поселений. Ещё 130 осуждённым снижен срок лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее досрочно были освобождены девять несовершеннолетних, которые отбывали наказание в Кировградской воспитательной колонии.

Напомним, что в августе вступил в силу закон, согласно которому нахождение в следственном изоляторе во время следствия и суда засчитывается в срок отбывания наказания в кратном размере. Однако данная мера применяется только к тем осуждённым, которые были приговорены к лишению свободы в колониях общего режима, колониях-поселениях, а также к несовершеннолетним.

Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, работа по реализации № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» продолжается.

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