Тайфун «Суолик»приближается к Сеулу

Сеул, , 09:48 — REGNUM На курортном острове Чеджудо в Южной Корее бушует тайфун «Суолик». Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, в результате разгула стихии остались без электричества более 6,5 тыс. абонентов.

О возможных жертвах не сообщается. Ожидается, что уже 24 августа тайфун «Суолик» обрушится на Сеул.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 21 августа в Южной Корее начал действовать центр кризисного управления.

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