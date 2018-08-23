Под Воронежем опрокинулся микроавтобус: пострадали восемь пассажиров

Воронеж, , 09:46 — REGNUM В Воронежской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, авария случилась сегодня, 23 августа, в 03:00 в Хохольском районе.

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По данным правоохранительного ведомства, на 21 км автодороги Воронеж — Луганск, автомобиль «Фольксваген Транспортёр», который ехал в сторону Москвы, съехал с трассы и опрокинулся в кювет. За рулём микроавтобуса был 29-летний водитель.

«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров автомобиля: женщины в возрасте 20, 58 и 58 лет, а также мужчины в возрасте от 25 до 54 лет с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в полиции.

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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудник дорожной полиции. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Воронежской области в аварию попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Нижний Новгород — Судак». По предварительным данным, на 521 км автодороги М4 «Дон» в Новоусманском районе водитель автобуса MAN не справился с управлением и врезался в два стоящих автомобиля. Из 54 пассажиров, находящихся в автобусе, никто не пострадал.

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