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Руководство спецшколы Оренбурга подозревают в крупном мошенничестве

Происшествия

Директору и главному бухгалтеру интерната вменяют подлог документов, превышение должностных полномочий, в результате которых они обогатились на сумму, превышающую 6 млн рублей

Оренбург, 23 августа 2018, 09:46 — REGNUM  В Оренбурге силовики возбудили уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера специализированной (коррекционной) школы-интерната № 2. Они подозреваются в крупном мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, директор спецшколы дала указание своей подчинённой, которая не ведала о корыстном замысле начальницы, изготовить подложные документы. В результате знакомый директора был принят на должность младшего воспитателя, однако фактически не работал. Затем утверждались липовые табели учета рабочего времени. В результате директор и главбух получили более 6 млн рублей.

Также директор утверждала стимулирующие и премиальные выплаты своим подчинённым, но требовала часть этих денег отдавать ей. Свою вину начальник школы-интерната не признала, чего не скажешь о бухгалтере. По данным следственных органов, финансист полностью признана вину в инкриминируемых преступлениях.

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