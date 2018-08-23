Руководство спецшколы Оренбурга подозревают в крупном мошенничестве

Оренбург, , 09:46 — REGNUM В Оренбурге силовики возбудили уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера специализированной (коррекционной) школы-интерната № 2. Они подозреваются в крупном мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, директор спецшколы дала указание своей подчинённой, которая не ведала о корыстном замысле начальницы, изготовить подложные документы. В результате знакомый директора был принят на должность младшего воспитателя, однако фактически не работал. Затем утверждались липовые табели учета рабочего времени. В результате директор и главбух получили более 6 млн рублей.

Также директор утверждала стимулирующие и премиальные выплаты своим подчинённым, но требовала часть этих денег отдавать ей. Свою вину начальник школы-интерната не признала, чего не скажешь о бухгалтере. По данным следственных органов, финансист полностью признана вину в инкриминируемых преступлениях.