В Страсбурге при перестрелке ранены семь человек

Страсбург, Франция, 23 августа 2018, 09:45 — REGNUM На юго-востоке французского Страсбурга произошла стрельба. Ранения получили семь человек, сообщает 23 августа газета Le Parisien.
Инцидент произошел вечером 22 августа в квартале Неухоф. Конфликт развернулся между двумя группами людей.
Шестерым из семи раненых потребовалась госпитализация. Медики считают, что их жизни вне опасности.
По предварительным данным, перестрелку устроили члены двух семей, проживающих в одном квартале. Полиция задержала троих участников конфликта, двое из них арестованы.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне неизвестные устроили перестрелку на юге Франции, в городе Монпелье. Тяжелые ранения получил один человек.
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