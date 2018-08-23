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В Страсбурге при перестрелке ранены семь человек

Происшествия

Конфликт развернулся между членами двух семей

Страсбург, Франция, 23 августа 2018, 09:45 — REGNUM  На юго-востоке французского Страсбурга произошла стрельба. Ранения получили семь человек, сообщает 23 августа газета Le Parisien.

Инцидент произошел вечером 22 августа в квартале Неухоф. Конфликт развернулся между двумя группами людей.

Шестерым из семи раненых потребовалась госпитализация. Медики считают, что их жизни вне опасности.

По предварительным данным, перестрелку устроили члены двух семей, проживающих в одном квартале. Полиция задержала троих участников конфликта, двое из них арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне неизвестные устроили перестрелку на юге Франции, в городе Монпелье. Тяжелые ранения получил один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Перестрелка на юге Франции. Есть пострадавшие

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