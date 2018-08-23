Пьяные пилоты «Победы» добавили проблем аэропорту Сургута

Сургут, Югра, , 09:46 — REGNUM Аэропорт Сургута судится с транспортной прокуратурой из-за пьяных пилотов авиакомпании «Победа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Арбитражном суде ХМАО.

Согласно материалам дела, в мае 2018 года при проведении предполётного осмотра врач медико-санитарной части сургутского аэропорта выявил, что командир и второй пилот авиакомпании «Победа» находятся в состоянии алкогольного опьянения. У мужчин была нетвёрдая походка. Алкотестер показал у одного 0,41 промилле, у другого — 0,71 промилле алкоголя. Их сняли с рейса Сургут — Махачкала, затем уволили.

Однако авиакомпания «Победа» обратилась в Сургутскую транспортную прокуратуру с претензией к медику аэропорта о том, что предполётный осмотр якобы производился без должного оформления состояния алкогольного опьянения экипажа самолёта. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку.

Выяснилось, что процедура установления опьянения лётчиков была оформлена не должным образом. А именно, врач аэропорта не выдал справку об отстранении пилотов от полёта и не направил их в лечебное учреждение. При медицинском осмотре проводилось исследование лишь выдыхаемого воздуха, а надо было исследовать ещё мочу и слюну. Кроме того, в здравпункте аэропорта Сургута отсутствуют некоторые медицинские изделия.

Аэропорт Сургута не согласился с выводами транспортной прокуратуры и обратился в Арбитражный суд ХМАО. Судебное заседание назначено на 11 сентября 2018 года.

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