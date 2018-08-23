В Японии на карьере по добыче щебня взорвался грузовик

Токио, , 09:18 — REGNUM На карьере по добыче щебня в японском городе Сакурагава при погрузочных работах произошла детонация взрывчатки в кузове грузовика, передаёт 23 августа телеканал NHK.

Отмечается, что взрывной волной выбиты стёкла домов, расположенных невдалеке от карьера, на текущий час сведений о пострадавших еще не поступило. По данным телеканала, сотрудникам экстренных служб пока не удаётся отыскать водителя взорвавшегося грузовика. Местные жители по поводу инцидента говорят, что им никогда ранее не приходилось слышать звука громче.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в городе Беммель (Нидерланды) легковой автомобиль, начиненный газовыми баллонами, врезался в здание местного городского совета, после чего взорвался и сгорел.

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