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В Оренбургской области ликвидировано возгорание травы на площади в 40 га

Происшествия

В тушении пожара приняли участие 110 человек и 39 единиц техники

Оренбург, 23 августа 2018, 09:10 — REGNUM  В Оренбургской области ликвидировано возгорание сухой травы общей площадью в 40 га. Об этом сообщает в четверг, 23 августа, Главное управление МЧС России по региону.

«22 августа … произошло возгорание сухой травы вдоль железнодорожных путей от станции Сырт до станции Каргала», — говорится в сообщении.

Пожарным, прибывшим на место ЧП, удалось полностью ликвидировать пожар только к утру. Благодаря слаженным действиям специалистов удалось не допустить возгорания на территории Гелиевого завода.

Отмечается, что в тушении пожара приняли участие 110 человек и 39 единиц техники.

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Травяные пожары
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