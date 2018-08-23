В Оренбургской области ликвидировано возгорание травы на площади в 40 га

Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбургской области ликвидировано возгорание сухой травы общей площадью в 40 га. Об этом сообщает в четверг, 23 августа, Главное управление МЧС России по региону.

«22 августа … произошло возгорание сухой травы вдоль железнодорожных путей от станции Сырт до станции Каргала», — говорится в сообщении.

Пожарным, прибывшим на место ЧП, удалось полностью ликвидировать пожар только к утру. Благодаря слаженным действиям специалистов удалось не допустить возгорания на территории Гелиевого завода.

Отмечается, что в тушении пожара приняли участие 110 человек и 39 единиц техники.

Читайте также: В Бурятии с начала сезона произошло более 300 пожаров в лесах