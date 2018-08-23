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На юго-западе Китая у двоих подозреваемых изъято 18 кг метамфетамина

Происшествия

Наркотики перевозились в Китай через границу с Мьянмой

Пекин, 23 августа 2018, 08:59 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала двух подозреваемых в наркоторговле и изъяла у них 18 кг метамфетамина, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Как стало известно, 12 июля власти Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань получили сведения о том, что два наркодельца планируют перевести в Китай через границу Мьянмы наркотики. Подозреваемые были арестованы 13 июля. Они при себе имели 18 бутылок метамфетамина в топливном баке автомобиля общим весом 18 км. Расследование продолжается.

Напомним, что провинция Юньнань является китайским форпостом борьбы с наркоторговлей, поскольку она граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Мьянма, Лаос и Таиланд.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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