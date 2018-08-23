Экстренная посадка Embraer 170 в Сургуте: подробности

Сургут, Югра, , 08:54 — REGNUM В аэропорту Сургута 23 августа 2018 года запросил вынужденную посадку рейсовый самолёт компании S7, следующий по маршруту Норильск — Новосибирск. Посадка переведена в штатный режим и совершена в 9:06 (мск), пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе правительства ХМАО.

На борту находилось 30 человек, четыре из которых — члены экипажа. Техническое состояние самолёта уточняется, пояснили в штабе.

«В настоящее время люди в накопителе, с ними работают представители компании. Экипаж воздушного судна пытается устранить неисправности», — сообщает руководитель аварийно-спасательных работ аэропорта города Сургута Алексей Паркулаб.

В пресс-службе авиакомпании S7 пояснили причину экстренной посадки.

«Сработала сигнализация кондиционирования воздуха. Экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Сургута», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM службе по связям с общественностью S7.

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По факту аварийной посадки самолета Embraer 170 в аэропорту Сургута организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Уральского СУ СКР на транспорте.

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