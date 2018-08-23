В сгоревшем частном доме в Иркутской области найдены четверо погибших

Иркутск, , 08:26 — REGNUM При пожаре в частном доме в поселке Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области в ночь с 22 на 23 августа погибли четверо человек. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Отмечается, что пожар был потушен в 02:45 местного времени (21:45 мск), в ходе тушения возгорания пожарные нашли четыре тела погибших людей.

«Дознавателям надзорной деятельности и специалистам испытательной пожарной лаборатории предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара с гибелью людей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня при пожаре в одном из домов села Юрьево Кормиловского района Омской области братья 11 и 12 лет совершили героический поступок, вытащив из горящей квартиры двухлетнюю девочку и шестилетнего мальчика.

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