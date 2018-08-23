У Алеутских островов произошло землетрясение

Вашингтон, 23 августа 2018, 08:24 — REGNUM В районе Алеутских островов США в акватории Тихого океана произошло землетрясение. Информация о сейсмической активности поступила сегодня, 23 августа, от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр подземного толчка магнитудой 6 находился примерно в 30 км от острова Танага.
Информации о возможных пострадавших не поступало.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа у побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,2.
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