В детской больнице Южно-Сахалинска обвалился потолок

Южно-Сахалинск, , 09:55 — REGNUM В детской городской больнице Южно-Сахалинска средь бела дня обвалился потолок рядом с процедурным кабинетом. Теперь в потолке детского лечебного учреждения зияет полутораметровая дыра. В происшествии разбирается комиссия областного минздрава, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Комиссии сейчас предстоит решить, нужно ли закрывать медучреждение полностью, или его можно эксплуатировать во время ремонта. Сообщают также, что во время происшествия одна из маленьких пациенток получила ушиб.

Помщение городской детской больницы старое. Если сейчас его закроют, родителям с детьми придется ездить через полгорода в другое учреждение, — сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Сахалинцы сообщают, что городу давно нужна новая детская больница, но никаких сведений о том, будет ли она построена, пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине возникли проблемы и с новым, очень дорогим лечебным учреждением — перинатальным центром, построенным в рамках федеральной программы. Не успели в апреле 2018 года ввести центр в эксплуатацию и начать принимать в нем роды, как в новом здании начали падать потолки, а активисты ОНФ обнаружили массу других недоделок. Всего на строительство перинатального центра в Южно-Сахалинске потратили 5,5 млн рублей.