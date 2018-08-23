В Сургуте экстренно сел летевший в Новосибирск самолет

Сургут, Югра, , 08:08 — REGNUM Выполнявший рейс Норильск — Новосибирск пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.

По данным телеканала, во время полета бортовой компьютер показал наличие проблем с наддувом кабины, в результате экипаж принял решение о посадке воздушного судна. На борту самолета находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, в настоящее время воздушное судно осматривают специалисты. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее 23 августа в соцсетях появилась информация, что в Сургуте к аварийной посадке готовится самолёт Embraer 170 авиакомпании S7. Сообщалось, что предварительная причина аварийной посадки — отказ двигателя.

Однако, как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, аэропорт работает в штатном режиме, аварийных посадок не было.

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