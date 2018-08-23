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Следователи устанавливают причины смерти 5-летней девочки в Приамурье

Происшествия

«Следствием будут проверяться все возможные версии произошедшего»

Свободный, Амурская область, 23 августа 2018, 07:59 — REGNUM  В Амурской области эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти 5-летней девочки, обнаруженной мертвой во дворе своего дома. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Амурской области.

В сообщении говорится, что «следов криминальной смерти обнаружено не было» при первоначальном осмотре тела ребенка, а также после вскрытия.

«Следствием будут проверяться все возможные версии произошедшего, — отмечается в сообщении. — Для установления точной причины смерти девочки будут назначены дополнительные экспертизы».

Напомним, тело пропавшего ребенка в городе Свободном было обнаружено под металлическими фрагментами во дворе дома 22 августа.

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