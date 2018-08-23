В Бурятии с начала сезона произошло более 300 пожаров в лесах

Улан-Удэ, , 07:36 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 344 лесных пожара на общей площади около 24,3 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 августа, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Бурятии тушили два лесных пожара — в Кабанском и в Прибайкальском районах. Очаг в Прибайкальском районе ликвидирован, в Кабанском районе продолжаются работы по тушению. В тушении участвовали 36 человек. Использовалось семь единиц техники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожароопасный сезон в Бурятии начался в апреле 2018 года.

За аналогичный период 2017 года в Бурятии был зарегистрирован 791 лесной пожар. Площадь, пройденная огнём, — 279 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: Улан-Удэ остаётся в дыму из-за лесных пожаров в Сибири