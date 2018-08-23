В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Екатеринбург, , 07:24 — REGNUM В Свердловской области ожидается прохождение грозового фронта, которое будет сопровождаться ливнями и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России корреспонденту ИА REGNUM.

«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями возможно падение слабоукреплённых конструкций, деревьев, обрыв линий связи и электропередач, возникновение дорожно-транспортных происшествий вследствие нарушения правил дорожного движения», — предупредили в пресс-службе управления.

Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности и не покидать дома без лишней необходимости. Также рекомендуется отказаться от отдыха за городом и не проводить в условиях непогоды работы на высоте.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Свердловской области неоднократно объявлялось штормовое предупреждение.

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Только за последний месяц грозовой фронт проходил над регионом несколько раз. Так, непогода разыгралась 3, 6, 8, 10 и 15 августа.

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Напомним, что в результате стихии происходили отключения электричества в некоторых муниципалитетах, а в Кировграде и вовсе из-за ливней поднялся уровень воды в реке Южная Шуралка, которая, выйдя из берегов, смыла участок дороги, ведущей в пригородный посёлок.

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