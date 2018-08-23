Была ли авария самолёта в Сургуте?

Ханты-Мансийск, , 07:17 — REGNUM В Сургуте к аварийной посадке готовится самолёт Embraer 170 авиакомпании S7, который летит по маршруту Норильск — Новосибирск. Информация об этом появилась в соцсетях.

Утверждается, что на борту самолёта находится 30 пассажиров. Также называется предварительная причина аварии — отказ двигателя.

При этом в самом аэропорту Сургута отрицают наличие какого-либо инцидента.

«Всё работает в штатном режиме. Уже второй звонок от СМИ. Нет у нас аварийных посадок», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта Сургута.