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Краснообским депутатом, который спилил качели, заинтересовалась прокуратура

Происшествия

Ведомство проверит законность действий работников и должностных лиц администрации рабочего посёлка Краснообск

Новосибирск, 23 августа 2018, 07:09 — REGNUM  Прокуратура Новосибирской области проверить законность демонтажа детских качелей в рабочем посёлке Краснообск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что жители Краснообскf пожаловались на действия местного депутата — председателя депутатской комиссии по вопросам благоустройства, дорожному и коммунальному хозяйству — Александра Лысикова, под руководством которого рабочие спилили качели на площадке между многоэтажным домом №9 и детским садом «Дельфин». Позже качели были установлены на площадке в садоводческом некоммерческом товариществе «Тихие зори», где Лысиков является заместителем председателя правления.

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«Прокуратура Новосибирского района в связи с изложенными в СМИ сведениями о демонтаже детских качелей с придомовой территории одного из домов в р.п. Краснообск и последующей их установки в СНТ «Тихие зори» проверит законность действий работников и должностных лиц администрации рабочего посёлка. Прокуратурой района в администрации р.п.Краснообска запрошен акт осмотра детской площадки с целью оценки законности заключения комиссии. При наличии оснований по итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, краснообский депутат Александр Лысиков объяснил демонтаж качелей на придомовой территории программой, которая «существует на ВАСХНИЛе». По его словам, все детские и дворовые площадки каждый год осматриваются комиссией на предмет безопасности. И спиленные качели эту проверку не прошли, а в СНТ «Тихие зори» их отправили по инициативе и только «на страх и риск» самих садоводов.

В администрации рабочего посёлка подтвердили, что игровая площадка демонтирована из-за несоответствия требованиям безопасности. Но пообещали, что на её месте в следующем году появится воркаутная площадка.

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Происшествия на детских площадках
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