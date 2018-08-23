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При ракетном обстреле в Афганистане пострадали трое детей

Происшествия

Двое детей погибли, один получил ранения

Кабул, 23 августа 2018, 05:43 — REGNUM  В Афганистане, в провинции Кунар, в результате ракетного обстрела со стороны Пакистана пострадали трое детей, сообщает «Афганистан.ру».

По данным полиции, в уезде Шолгара один из упавших снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва погибли двое детей, еще один ребенок получил ранения.

По сообщениям информагентства «Пажвок», представители Пакистана не прокомментировали случай с гибелью детей.

Напомним, в Афганистане теракты и нападения на полицию, военных и мирных жителей происходят практически ежедневно. А 21 августа члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запустили ракету по резиденции президента Ашрафа Гани.

Читайте подробнее: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запустили ракету по резиденции президента

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