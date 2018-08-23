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Самолет рейса Петербург-Симферополь внепланово сел в Ростове-на-Дону

Происшествия

Прибытие в Симферополь задержалось на четыре часа

Москва, 23 августа 2018, 04:23 — REGNUM  Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург-Симферополь, совершил внеплановую посадку на запасном аэродроме Ростова-на-Дону, сообщил официальный представитель авиакомпании телеканалу РЕН-ТВ.

Собеседник телеканала подчеркнул, что из-за внеплановых мероприятий по обеспечению безопасности симферопольского аэропорта пришлось задержать вылеты и прилеты нескольких рейсов, в том числе и рейса Санкт-Петербург-Симферополь.

По его словам, после окончания мероприятий в аэропорту рейс вылетел из Ростова-на-Дону в аэропорт прибытия. По информации онлайн-табло аэровокзала Симферополя, рейс приземлился в аэропорту с задержой в четыре часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Перми произошла задержка вылета самолета в Москву по вине авиакомпании. Командир авиасудна заявил, что самолет технически неисправен и предупредил пассажиров рейса о задержке вылета. В итоге задержка составила четыре часа.

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Авиапроисшествия
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